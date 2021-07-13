Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 июля 2021 года: развернут госпиталь в ноябрьском СПИД-Центре

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем количество заболевших продолжает расти, поэтом власти вынуждены разворачивать новые койки. Так, 50 мест подготовлено в Ямальском СПИД-Центре. При этом поликлиника центра и кабинет вакцинации продолжат работать.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается массовая вакцинация. Через неделю в Лабытнанги откроются два новых прививочных кабинета. Они будут располагаться в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». А в Ноябрьске спрос на вакцину настолько велик, что препарат вновь закончился. Сейчас медики ожидают поставку, которая придет в ближайшие дни.

В Надыме также продолжается вакцинация населения. На днях специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с врачами Надымской ЦРБ провели вакцинацию на базе двух учреждений - Надымского ОМВД и Надымского управления ОАО «Газпром трансгаз Югорск».

В Новом Уренгое пациенты городской больницы стали больше употреблять кислород. Сейчас в день уходит 2,5 тонны кислорода, а на прошлой неделе эта цифра была заметно меньше - 1, 8 тонн. В связи с этим кислород доставляется из соседнего Ханты-Мансийского округа раз в три дня.

Напоминаем, что на Ямале уже почти две недели действуют новые правила въезда в регион. С 3 июля граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда. Однако не все граждане выполняют данное правило. Так, с 3 по12 июля составлено 185 протоколов об административном правонарушении на пассажиров салехардского аэропорта, которые не смогли предъявить сертификат или ПЦР-тест.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 113 человек, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 41 267 жителей. Госпитализирован с пневмонией и коронавирусом 651 ямалец, 73 находятся в тяжелом состоянии, 28 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 808 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 712 летальных исходов, выздоровели 5 216 648 человек.