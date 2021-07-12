В Ноябрьской больнице закончилась вакцина от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьской ЦГБ закончилась вакцина от коронавируса. Как сообщили в медучреждении, сейчас ожидается поставка новой партии, предварительно она будет с 12 по 16 июля. Узнать о возобновлении вакцинации можно по телефонам: 8-800-100- 91-03 или 33-48-03.

В первую очередь будут вакцинировать граждан, находящихся в листе ожидания. Чтобы получить прививку, необходимо подойти с документами в №214 кабинет городской поликлиники.

Записать на прививку можно по телефонам, указанным выше, или через портал госуслуг.

Напоминаем, что подобная ситуация уже была в городе в начале июля. Тогда из-за большого числа желающих привиться в медучреждении закончилась вакцина.

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