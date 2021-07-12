В Надыме сотрудников учреждений вакцинируют на рабочих местах

Фото: правительство ЯНАО
В Надыме проходит массовая вакцинация в учреждениях. На днях специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с врачами Надымской ЦРБ провели вакцинацию на базе двух учреждений - Надымского ОМВД и Надымского управления ОАО «Газпром трансгаз Югорск».
Не уходя с рабочего места, первый компонент препарата Спутник V получили 86 человек. Также каждому вакцинируемому вручили фирменный календарь и памятку по сохранению здоровья после прививки с подробным описанием алгоритма ведения дневника самонаблюдения.
Специалисты вернутся в учреждения через 21 день, чтобы поставить надымчанам второй компонент и завершить вакцинацию.
Добавим, что на сегодняшний день в регионе первый компонент поставили более 121 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию 92 тысячи.
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