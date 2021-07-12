В спорткомплексах Лабытнанги открываются пункты вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лабытнанги появятся новые пункты вакцинации от коронавируса. Они откроются в городских спорткомплексах с 19 июля, сообщили в Лабытнангской городской больнице.

- С 19 июля вакцинация от коронавируа будет проходить в пунктах, открытых в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». Привиться можно будет с понедельника по пятницу, первый этап вакцинации будет проходить с 09:00 до 13:00, второй - с 14:00 до 17:00, - рассказали в медучреждении.

Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или по телефону колл-центра: 8-800-350-31-89.