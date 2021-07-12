Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 июля 2021 года увеличилось на 113 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 113 человек. С начала периода количество заболевших достигло 41 267.

Из общего числа болеющих 651 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 73 из них - в тяжелом состоянии, 28 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 441 человек.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 407. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 97 заражений COVID-19, за весь период - 34 860.

Выздоровели за последние сутки 85 человек, с начала пандемии - 39 430.

За последние сутки в России выявлено 25 140 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 2 723 (10,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 808 473 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 429 человек, с начала пандемии - 5 216 648. Также за сутки зафиксировано 710 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 143 712 человек.