В аэропорту Салехарда задержали 185 пассажиров без сертификатов и ПЦР-тестов

Фото: администрация Салехарда

На Ямале уже почти две недели действуют новые правила въезда в регион. Напоминаем, что с 3 июля граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда.

Чтобы контролировать всех въезжающих, в аэропортах и на вокзалах установили блок-посты. Так, в аэропорту Салехарда работают специальные пункты досмотра, где пассажиры должны предъявить документ, подтверждающий ямальскую прописку, или ПЦР-тест. Однако не все граждане выполняют данное правило.

- С 3 июля по сегодняшний день составлено 185 протоколов об административном правонарушении, - сообщил заместитель начальника управления администрации Салехарда Николай Беденко.

Несоблюдение указанных требований может обернуться наказанием в виде предупреждения или административным штрафом от одной до тридцати тысяч рублей.

Напоминаем, что в здании аэровокзала работает медицинский кабинет, где желающие могут сдать платный ПЦР-тест.