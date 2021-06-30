Сертификат или ПЦР-тест: на Ямале ввели новые правила въезда в регион

Изменения не коснутся вакцинированных граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в регионе ужесточают антиковидные меры. Соответствующие изменения вступят в силу с 3 июля.

Так, граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, будут обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда.

Также изменения коснутся и тех, кто живет и постоянно работает на Ямале. Теперь граждане, выезжающие за пределы округа больше чем на пять дней, обязаны предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус . Отметим, что нововведение не коснется вакцинированных и тех, у кого есть документ о наличии антител класса G.

Аналогичное требование предъявляется к работникам, прибывающих на Ямал. Работодателям рекомендовано привлекать лишь тех сотрудников, которые получили оба компонента вакцины и имеют сертификат.

Следить за соблюдением новых правил будут инспекторы и правоохранительные органы. Уже с этой субботы, 3 июля, они начнут дежурить во всех аэропортах и вокзалах округа. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.

Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза. Больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. Также в округе действует несколько очагов инфекции, два из них - среди вахтовых работников.

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