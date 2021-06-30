Сертификат или ПЦР-тест: на Ямале ввели новые правила въезда в регион

Изменения не коснутся вакцинированных граждан
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, в регионе ужесточают антиковидные меры. Соответствующие изменения вступят в силу с 3 июля.
Так, граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, будут обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда.
Также изменения коснутся и тех, кто живет и постоянно работает на Ямале. Теперь граждане, выезжающие за пределы округа больше чем на пять дней, обязаны предоставить работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус . Отметим, что нововведение не коснется вакцинированных и тех, у кого есть документ о наличии антител класса G.
Аналогичное требование предъявляется к работникам, прибывающих на Ямал. Работодателям рекомендовано привлекать лишь тех сотрудников, которые получили оба компонента вакцины и имеют сертификат.
Следить за соблюдением новых правил будут инспекторы и правоохранительные органы. Уже с этой субботы, 3 июля, они начнут дежурить во всех аэропортах и вокзалах округа. Если у человека не окажется ни результатов теста, ни сертификата о прививке, то на него будет составлен административный протокол.
Отметим, что за последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза. Больше всего инфицированных в крупных городах - Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Лабытнанги. Также в округе действует несколько очагов инфекции, два из них - среди вахтовых работников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ямальские соцработники активно вакцинируются от коронавируса. Прививку сделали более 480 человек (подробнее)
На Ямале пункты вакцинации продлевают работу из-за большого числа желающих привиться. Также к работе привлекается дополнительный персонал (подробнее)
Жители Муравленко, привившиеся «ЭпиВакКороной», смогут бесплатно сдать тест на антитела. Результат известен через двое суток (подробнее)