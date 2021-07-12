В Ямальском СПИД-Центре развернули госпиталь для больных коронавирусом

Фото: правительство ЯНАО

В Ямальском СПИД-Центре вновь развернулся госпиталь для больных коронавирусом. Как рассказали в медучреждении, сейчас подготовлено 50 коек. При этом поликлиника центра продолжит прием пациентов, состоящих на диспансерном учете. Кабинет вакцинации также будет принимать граждан, но с соблюдением мер предосторожности и разведением потоков людей.

- С начала пандемии на плечи медперсонала легла огромная нагрузка и колоссальная ответственность, специалисты самоотверженно работают сутками напролет. Только коллективный иммунитет поможет остановить распространение вируса, поэтому вакцинация является самым эффективным методом профилактики, - рассказала главный врач СПИД-Центра Людмила Волова.

На данный момент в регионе развернуто 763 койки, а резерв держится на уровне 15 процентов. Накануне дополнительные места появились практически во всех городах и районах.

- Как будет развиваться пандемия, зависит от сознания и поведения населения. Вакцинация, ношение масок, регулярное тестирование, избегание мест массового скопления людей и тщательное наблюдение за своим здоровьем помогут нам быстрее справиться с эпидемией, - сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

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