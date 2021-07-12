Кислород для больных коронавирусом в Новом Уренгое завозят из Югры

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Пациенты Новоуренгойской ЦГБ стали больше потреблять кислорода. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. С учетом возросшего потребления кислород доставляется из соседнего Ханты-Мансийского округа раз в три дня.

- Сейчас в день уходит 2,5 тонны кислорода, на прошлой неделе эта цифра была заметно меньше - 1, 8 тонн, а в «мирное» время - 300-400 килограммов в сутки, - рассказали в медучреждении.

На территории больницы расположены два газификатора для хранения жидкого кислорода емкостью 8 тонн: основной и резервный. Из них уже преобразованный газообразный кислород распределяется по сетям в палаты нуждающихся пациентов. Отметим, что нагрузка на сети близка к максимальной.