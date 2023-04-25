«Строительство моста через Обь и расселение авариек»: Дмитрий Артюхов отчитался Владимиру Путину о положении дел на Ямале

Фото: www.kremlin.ru

В Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Разговор двух глав был посвящен социально-экономическим показателям региона, развитию транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта, а также его будущего.

Поддержка бойцов СВО и Волноваха

Так, в начале разговора Дмитрий Артюхов доложил президенту о поддержке семей военнослужащих - главной задаче всех органов власти на данный момент. Среди них - бесплатные поездки детей в лагеря, различные медикаменты, выплаты и прочее.

- Но самое главное, конечно, это личное внимание: чтобы кто-то из руководителей, глава города, приехал домой, посмотрел, как живет семья, потому что ушли ребята, как правило, молодые, где-то кто-то не закончил ремонт, где-то сын хотел пойти на секцию спорта, но почему-то еще не получилось. Просто взять за руку и привести, лишний раз помочь в таких простых, казалось бы, вопросах. Это наша ключевая задача, - подчеркнул губернатор.

Разумеется, отчитался Дмитрий Артюхов и о работе, проделанной в Волновахе - подшефном регионе ДНР. Примерно за год северные строители восстановил школу, больничный городок и сейчас трудятся над школой искусств.

- Жизнь возвращается в этот район, - сказал глава региона.

Экономические показатели и Ольга Дехтяренко

По словам Дмитрия Артюхова, 2022 год был достаточно противоречивый. С одной стороны физический объем добычи газа в регионе уменьшился, но это особо не сказалось на социальном благополучии людей.

- Физический объем снижается, поскольку мы напрямую зависим от всех геополитических новостей. Но в стоимостном выражении, мы это видим по показателям ВРП, по показателям промышленного производства, есть рост - аномально высокие цены [были]. Поэтому, несмотря на то, что физический объем добычи газа уменьшился, в целом показатели растут, и это, конечно, отражается на социальном благополучии людей, - заключил губернатор.

Главный показатель этого - естественный прирост населения. За последние годы на Ямале стало в три раза больше многодетных семей. Благодаря крепкой экономике северяне уверены в своем будущем и не боятся рожать детей.

Кстати, говоря об этом, губернатор вспомнил семью Ольги Дехятренко. Осенью Владимир Путин присвоил ей звание «Мать-героиня».

Развитие медицины

В ходе разговора Дмитрий Артюхов постарался отразить передовые подходы, внедренные в регионе. К примеру - генетические тестирования будущих мам из групп риска и внедрение системы непрерывного мониторинга глюкозы. Благодаря ней ребенку с первым типом диабета больше не нужно колоть палец.

- Конечно, наша задача, чтобы все дети имели такие системы, - добавил глава регион.

Фото: www.kremlin.ru

Обманутые дольщики, расселение аварийного жилья и строительство школ

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, губернатор с гордостью отметил, что она полностью решена.

- Проблемы обманутых дольщиков не осталось. Мы серьезно этим занялись, - сказал Артюхов.

Также он отметил, что ключевая задача для всего Севера - расселение ветхого и аварийного жилья.

- У вас довольно большой объем, - добавил президент.

В свою очередь губернатор ответил, что имеющаяся ситуацию - это особенности освоения Севера. Когда-то эти квартиры и дома были за счастье, но сегодня все они пришли в ветхость: надо строить новое, чем активно занимаются.

Что касается соцучреждений, сейчас на Ямале строят 25 школ и столько же детских садов, но это не предел.

- Что касается школ, то здесь вам еще надо поработать. Все-таки многие дети еще учатся во вторую смену, - сказал Владимир Путин.

Ямальские ученые

Во время беседы Дмитрий Артюхов передал президенту привет от северных ученых. Кстати, в прошлом году с одним из них Владимир Путин встречался в Сочи на Конгрессе молодых ученых. Тогда ребята рассказали про свои научные исследования в сфере рыбной добычи и исследования экосистемы.

- У них здравые предложения, - сказал глава государства.

Еще Дмитрий Артюхов обратил внимание президента на станцию «Снежинка».

- Мы работаем над ней вместе с МФТИ - Московским физтехом. Планируем сделать одну из лучших мировых арктических научно-исследовательских станций, очень нужный проект. Там планируют тестировать новое оборудование в сфере связи, строительных технологий, - произнес губернатор.

Спорт и культура

Отчитываясь перед президентом, Дмитрий Артюхов сообщил, что для северян доступны различные направления данной сферы. Кроме того, на Ямал с удовольствием приезжаю видные деятели культуры, например, Денис Мацуев.

- В результате уже, знаете, не «северная ссылка» для большой зарплаты - полноценная жизнь, когда можешь прикоснуться к самому высокому искусству, - подытожил губернатор.

Также он сообщил, что в регионе строятся десятки спортивных объектов, ведь людям просто необходимо вести здоровый и спортивный образ жизни, поскольку условия на Севере достаточно тяжелые.

- Не все из них грандиозные: где-то небольшая лыжная база, но она доступная, расположена близко к дому. По доле занимающихся спортом Ямал выглядит очень достойно, - сказал глава региона.

Фото: www.kremlin.ru

Коренные народы

По словам губернатора, помощь коренным народам - важнейшая задача для региона.

- Это истинные хранители Арктики. Очень важно создавать разные условия, чтобы, несмотря на огромные расстояния, была доступность медицины, чтобы борт санавиации прилетел, если необходимо, а ребенок, который поступает в школу, имел возможности не хуже, чем в наших крупных городах, - заявил Артюхов.

Северный широтный ход

Ближе к завершению встречи Владимир Путин поинтересовался у Дмитрия Артюхова ходом строительства Северного широтного хода.

- Понимаем прекрасно, в каких условиях сейчас находимся, происходят объективные изменения товаропотоков. Есть определенная пауза, чтобы все взвесить, но, как вы тоже верно сказали на Совете по национальным проектам, от таких проектов, которые связаны с развитием Арктики, которые делают заделы для следующего шага в Арктику, конечно, нельзя отказываться, - ответил губернатор.

По его словам, следующая задача - выход в порт Сабетта. Ранее «Газпром» построил до Бованенково железную дорогу, сейчас осталось совсем немного - 170 километров. И тогда у России появится еще один арктический порт с подведенной железной дорогой.

- По сути, это будет наш самый восточный порт в Арктике. Над этим проектом мы тоже работаем, чтобы, когда появятся все необходимые условия, также его реализовать, - подытожил Дмитрий Артюхов.

Обсуждая данную тему, Владимир Путин поинтересовался про участок от Надыма до Салехарда. Нужно ли его строить?

- Да, это базовый Северный широтный ход, над которым работаем. Основные проектные элементы разработаны. Самый сложный объект - мост через Обь длинной 2,5 километра. Поначалу даже не знали, как к нему подойти. У нас работает команда, которая занималась Крымским мостом, которая знает, как решать самые сложные вызовы, и ответы найдены. Все инженерные вопросы сегодня понятны, - сказал губернатор.

Фото: www.kremlin.ru

Также в ходе разговора Дмитрий Артюхов отчитался о проделанной работе в сфере авиасообщения, подготовке к юбилею Нового Уренгоя и о проектах, которые позволяют добыть больше полезных ископаемых в уже казалось бы изведанных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин поддержал Дмитрия Артюхова в намерении баллотироваться на выборы главы Ямала. По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще и другие амбициозные планы развития (подробнее)