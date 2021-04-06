На Ямале беременным женщинам из группы риска проводят генетическое исследование

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале будущим мамам из групп риска проводит диагностику хромосомной патологии плода. Благодаря генетическому исследованию специалисты могут уже на раннем этапе определить такие тяжелые заболевания, как синдром Дауна или синдром Клайнфельтера.

Напоминаем, что подобное тестирование начали выполнять в июле 2020 года как дополнительный метод диагностики хромосомных патологий плода. Всего в прошлом году было проведено 550 исследований, благодаря которым удалось выявить два случая патологии развития. В 2021 году количество исследований увеличат до 1 500.

Учитывая особенность региона, исследования будут проводиться беременным женщинам, попавшим в группу риска по определенным показателям, проживающим в сельских местностях и отдаленных территориях, а также ведущих традиционный образ жизни. Таким пациентам генетическое исследование назначат вне зависимости от результатов пренатального скрининга первого триместра беременности.

На данный момент забор крови для проведения проводиться на базе лабораторных отделений Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма, а непосредственно само исследование биологического материала - за пределами ЯНАО.