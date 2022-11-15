Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 8:32

Надымчанке Ольге Дехтяренко присвоено звание «Мать-героиня»

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин
Марина Прохорова
Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Президент РФ Владимир Путин присвоил Ольге Дехтяренко из Надыма звание «Мать-героиня». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- У Ольги Ивановны десять замечательных детей. История ее семьи началась четверть века назад, когда она познакомилась на Ямале со своим супругом Вадимом Вячеславовичем. Здесь же родились их дети. Ольга - воспитатель в детском саду, Вадим - учитель русского языка и литературы. Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками, - сказал глава региона.

Также он отметил, что семья Дехтяренко - дружная, все делают вместе: занимаются спортом, поют в семейном ансамбле и уделяют особое внимание благотворительности.

- От всей души поздравляю Ольгу и ее большую семью с высокой наградой! Вы - настоящая гордость Ямала! - подчеркнул Дмитрий Артюхов.