Надымчанке Ольге Дехтяренко присвоено звание «Мать-героиня»

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Президент РФ Владимир Путин присвоил Ольге Дехтяренко из Надыма звание «Мать-героиня». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- У Ольги Ивановны десять замечательных детей. История ее семьи началась четверть века назад, когда она познакомилась на Ямале со своим супругом Вадимом Вячеславовичем. Здесь же родились их дети. Ольга - воспитатель в детском саду, Вадим - учитель русского языка и литературы. Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками, - сказал глава региона.

Также он отметил, что семья Дехтяренко - дружная, все делают вместе: занимаются спортом, поют в семейном ансамбле и уделяют особое внимание благотворительности.

- От всей души поздравляю Ольгу и ее большую семью с высокой наградой! Вы - настоящая гордость Ямала! - подчеркнул Дмитрий Артюхов.