Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость21 ноября 2022 11:48

Строительство арктической станции «Снежинка» начнется на Ямале в 2023 году

Об это сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

Ученые из МФТИ вернулись из экспедиции, в ходе которой исследовали место расположения будущей арктической научной станции «Снежинка». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Они испытывали экспериментальную арктическую технику и собирали научные данные, необходимые для реализации проекта. С помощью подводного дрона научные сотрудники изучили рельеф дна Нефритового озера. А электроснегоход выдержал первый экзамен - это уникальная разработка наших ученых и один из возможных вариантов экологичного транспорта будущего для Арктики, - прокомментировал глава региона.

Строительство станции начнется уже в следующем году. На «Снежинке» ученые смогут исследовать изменения климата, состояние вечной мерзлоты и «зеленую» энергетику.

- Эти знания нужны для того, чтобы сохранить хрупкую природу Арктики и при этом обеспечить надежную работу нашей промышленности, строительной сферы и, конечно, комфортную жизнь северян, - добавил Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала.