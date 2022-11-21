Строительство арктической станции «Снежинка» начнется на Ямале в 2023 году

Фото: пресс-служба губернатора

Ученые из МФТИ вернулись из экспедиции, в ходе которой исследовали место расположения будущей арктической научной станции «Снежинка». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Они испытывали экспериментальную арктическую технику и собирали научные данные, необходимые для реализации проекта. С помощью подводного дрона научные сотрудники изучили рельеф дна Нефритового озера. А электроснегоход выдержал первый экзамен - это уникальная разработка наших ученых и один из возможных вариантов экологичного транспорта будущего для Арктики, - прокомментировал глава региона.

Строительство станции начнется уже в следующем году. На «Снежинке» ученые смогут исследовать изменения климата, состояние вечной мерзлоты и «зеленую» энергетику.

- Эти знания нужны для того, чтобы сохранить хрупкую природу Арктики и при этом обеспечить надежную работу нашей промышленности, строительной сферы и, конечно, комфортную жизнь северян, - добавил Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что международный научный полигон построят на берегу Нефритового озера в предгорьях горного массива Рай-Из на восточных склонах Полярного Урала.