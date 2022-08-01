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В рамках подписания договора о сотрудничестве Ямал восстанавливает в Волновахе сразу 13 соцобъектов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием.

Первой будет готова школа. Главная задача - дети должны сесть за парты с 1 сентября. Специалисты уже монтируют фасад и окна, на территории ведутся работы по благоустройству, будут восстановлены детская площадка и футбольное поле.

- Демонтажные работы полностью завершены, сегодня школу не узнать. Местное население активно вовлечено, понятно, что по желанию, но порядка 40 процентов рабочих - местные, они помогают в восстановлении здания, - рассказал первый заместитель директора регионального департамента строительства и жилищной политики Сергей Власенко.

Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. В сентябре уже будет готов лечебный корпус. Совместно с администрацией больницы составлены списки необходимого оборудования.

Дом культуры восстановят до конца года. В общежитии проведут перепланировку: на каждом этаже появятся кухня и санузел.