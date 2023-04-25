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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:32

Владимир Путин поддержал Дмитрия Артюхова в намерении баллотироваться на выборы главы Ямала

По словам губернатора, регион многого достиг, но есть еще и другие амбициозные планы развития
Марина Прохорова
Фото: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru

Несколько часов назад в Москве состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, на которой обсуждалось положение дел в округе и его будущее.

В ходе разговора главы обсудили социально-экономические показатели региона, развитие транспортной системы, в том числе Северного широтного хода, порта Сабетта и многое другое. Также Дмитрий Артюхов доложил президенту о своем намерении баллотироваться на второй срок.

- В связи с истечением срока своих полномочий Артюхов проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах, - передает ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Дмитрия Артюхова, регион многого достиг, но есть еще другие амбициозные планы развития, которые необходимо воплотить в жизнь.

В свою очередь Владимир Путин поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов.