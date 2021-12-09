Ученый из Лабытнанги рассказал Владимиру Путину о знаковых научных проектах Арктики

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети
Ученый из Лабытнанги Александр Соколов пообщался с Президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор состоялся во время конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус». Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети.
- Александр Соколов рассказал, как вместе с командой единомышленников живет и работает в Заполярье, о знаковых научных проектах Арктики: «Моржи на Ямале», «Тундра глазами оленя», «Арктический лис», «Северные соколы», - написала чиновница.
Посмотреть полную версию беседы можно в группе арктической лаборатории в соцсети Instagtam.
- Разговор получился интересным, замечательно, что благодаря интересному рассказу Александра Соколова ямальская наука оказалась в центре внимания, - подытожила Марина Трескова.