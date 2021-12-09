Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-24°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 6:20

Ученый из Лабытнанги рассказал Владимиру Путину о знаковых научных проектах Арктики

Встреча состоялся во время конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус»
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Ученый из Лабытнанги Александр Соколов пообщался с Президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор состоялся во время конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус». Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети.

- Александр Соколов рассказал, как вместе с командой единомышленников живет и работает в Заполярье, о знаковых научных проектах Арктики: «Моржи на Ямале», «Тундра глазами оленя», «Арктический лис», «Северные соколы», - написала чиновница.

Посмотреть полную версию беседы можно в группе арктической лаборатории в соцсети Instagtam.

- Разговор получился интересным, замечательно, что благодаря интересному рассказу Александра Соколова ямальская наука оказалась в центре внимания, - подытожила Марина Трескова.