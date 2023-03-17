Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал полностью восстановит в Волновахе школу искусств. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, здание готово на 70%, работы идут с опережением графика.

Стены учреждения уже обретают яркий цвет, появился новый потолок, в скором времени на полу уложат линолеум, выполняется монтаж инженерии, санитарно-технического оборудования. На территории приступили к подготовительным работам по благоустройству. В планах - установить беседку, оборудовать пешеходную зону и проезды для транспорта.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В здании художественного отделения школы искусств строители демонтируют старую отделку стен и потолков, разрушенные перегородки, двери и окна. Прилегающую местность также благоустроят и озеленят.

Оба объекта полностью меблируют, снабдят всем необходимым оборудованием и инструментами для полноценной работы.

- Школа искусств и художественное отделение - очень ожидаемые объекты. С учетом возвращения в город семей, детям также необходимо возвращаться к привычной жизни, к приятным и нужным для них занятиям. Сделаем все возможное для этого, - сказал куратор восстановительных работ Сергей Власенко.