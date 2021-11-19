Денис Мацуев наградил ямальских стипендиатов фонда «Новые имена»

Фото: Правительство ЯНАО

Выдающийся пианист Денис Мацуев наградил одаренных детей, ставших победителями совместного конкурсного отбора на соискание стипендии губернатора Ямала и фонда «Новые имена». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В итоге обладателями стипендии стали Нирвана Исаева и Всеволод Чижов из Нового Уренгоя, а также Василина Марченко из Ноябрьска.

Отметим, что стать стипендиатом благотворительного Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой большая удача, так как для каждого региона выделяется не более пяти мест. Сама стипендия предусматривает не только денежную премию, но и бесплатное посещение Международной летней творческой школы и участие в творческих мероприятиях Фонда.

Кстати, первым обладателем стипендии еще летом стал Назарий Басараб, учащийся в Губкинской детской школы искусств им. Г.В. Свиридова по итогам XXIX Международной Летней творческой школы в Суздале.