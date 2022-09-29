В больницах Ямала катастрофически не хватает узких специалистов

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Вот уже несколько лет в регионе действует программа «Врачи, нужные Ямалу», главная цель которой - завлечь медиков с большой земли в местные больницы. Им обещают выплату в миллион рублей, компенсацию расходов за съем жилья, а затем и получение служебного, северные надбавки к зарплате и многое другое.

Как утверждают власти, все эти меры весьма действенны и от специалистов нет отбоя. Так, в 2021 года на Ямал приехали 165 новых врачей, в 2022 году эта цифра правда уменьшилась до 35, но, главное то, что процесс запущен, и медики по своей воле едут на Север, чтобы помогать людям.

Однако, как показывает практика, слова управленцев часто расходятся с действительностью. Так вышло и в этот раз.

О нехватке врачей ямальцы трубят во все стороны и уже не первый год.

Например, в марте прошлого года жители Ноябрьска негодовали из-за того, что в местной больнице не хватает гастроэнтеролога, нефролога и пульмонолога. Последнего, кстати, в медучреждении нет до сих пор, хотя прошло уже полтора года.

А минувшим летом ситуация повторилась вновь. Не хватало травматологов и хирургов.

- Что творится в нашей больнице? Пришли на прием к травматологу в 09:00, но попали на прием к хирургу, причем в 17:30. Медсестра перенаправила очередь, так как травматолог принимал только до 14:00. Это вообще разумно? - задается вопросом местный житель в городском паблике.

Но больше всего ноябрянина поразило другое: тех, кому надо было закрыть больничный, отправили к оториноларингологу. Вот такая модернизация здравоохранения.

Не лучше обстоят дела и в Новом Уренгое - самом большом городе Ямала. Минувшей осенью, в самый пик заболеваемости коронавирусом, в поликлинике было не протолкнуться из-за огромных очередей к терапевтам. А причина этого, как уже можно было догадаться, их нехватка.

После того, как данная новость разлетелась по соцсетям, горожане напрямую заявили, что руководство медучреждения не может навести порядок, а нехватка докторов - это извечная проблема, которая не решается из года в год.

Тогда же в региональном департаменте здравоохранения корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация об очередях уже доведена до главного врача, а все замечания будут устранены.

Кроме того, очень часто жители газовой столицы России не могут получить талоны на УЗИ. А вот на платной основе пройти обследование можно когда угодно, якобы врачи проводят его дополнительно, сверх нормы рабочего времени.

Также страдают от нехватки врачей и Салехардцы. Казалось бы, окружная столица, единственный город на Полярном круге, где живет вся правящая верхушка, но нет, проблемы есть даже там.

Буквально вчера, 28 сентября, в соцсетях появился пост, в котором говорилось о том, что уже три года в местной больнице нет гастроэнтеролога. Да и других врачей тоже раз-два и обчелся, например, нейрохирургов, эндокринологов-гинекологов, узких детских специалистов и аллергологов.

Кстати, как уверяет горожанка Елена, последних нет из-за того, что руководство Салехардской ОКБ позволяет себе некоторые вольности.

- Их ни во что не ставят. Лично видела, как на них прилюдно орут, - сказала девушка.

В самом медучреждении никак не прокомментировали заявление северянки и попытались переключить внимание людей на хорошую новость. Оказывается, гастроэнтеролог появится в больнице уже в январе 2023 года. Что такое три месяца в сравнении с тремя годами? Пустяки!

Таким образом получается, что к вопросу обеспечения больниц квалифицированными врачами власти относятся как к некой лотерее. Если повезет, то появится специалист, а если нет, то и ладо.

Однако сами северяне уже устали тереть подобное и в открытую говорят о проблемах в медицине и тех, кто приложил к этому руку. Например, в Лабытнанги родители детей-инвалидов массово обвинили заведующую детской поликлиники в препятствовании оказания помощи.

Чтобы ситуация изменилась к лучшему, ямальцы попросили губернатора провести «Честный маршрут» по больницам округа, но ответа на это предложение не поступило.