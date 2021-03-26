Фото: Ноябрьская ЦГБ. Жители Ноябрьска жалуются на нехватку врачей в местной больнице.

Жители Ноябрьска жалуются на нехватку врачей в местной больнице. По словам людей, больше всего городу необходим нефролог - специалист, лечащий заболевания почек.

- Когда у нас в городе появиться нефролог? Это очень нужный и востребований врач! В Ноябрьске не мало больных людей с почками, которым необходимо лечение или хотя бы консультация у такого узкого специалиста, - написала местная жительница в паблике «Злой Ноябрянин».

Также женщина уточнила, что знает это не понаслышке, ведь сама мучается с почками с 2014 года. Ездить в другие регионы не слишком удобно и затратно, да и не всегда от этого есть толк. Например, в Екатеринбурге просто отказываются принимать ямальских пациентов, потому что они из другого региона. В Тюмени тоже не всегда есть запись и приходится очень долго ждать.

Местные жители, узнав о беде землячки, поддержали ее добрыми словами и призвали не отчаиваться.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Ноябрьской ЦГБ, нефролог действительно является дефицитной специальностью по сравнению с другими.

- В нашей больнице такая вакансия открыта, но, к сожалению, пока специалист не найден. Мы искренне понимаем обеспокоенность наших пациентов и надеемся, что такой важный доктор появится в нашей поликлинике, - добавили в медучреждении.

Отметим, что также горожанам не хватает гастроэнтеролога и пульмонолога. Об этом они сообщили в комментариях к посту.