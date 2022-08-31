По программе «Врачи, нужные Ямалу» в регион приедут 35 востребованных специалистов

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе продолжается реализация программы «Врачи, нужные Ямалу». В ее рамках штаты больниц пополняются востребованными специалистами: с начала года приехали 12 медиков. Всего же с января по различным программам на Ямал прибыли более 100 врачей.

Например, врач-терапевт Анастасия Шевченко приступила к работе в Тарко-Салинской больнице. На Ямал доктор приехала из Краснодарского края, перед этим пройдя две ступени медицинского образования. Сначала получила профессию медсестры, а после - продолжила обучение в медицинском ВУЗе и стала терапевтом. Перед переездом на Ямал Анастасия Шевченко пять лет работала участковым терапевтом. В Тарко-Салинской ЦРБ она будет вести второй терапевтический участок.

Медицинские работники отмечают, что региональная мера поддержки «Врачи, нужные Ямалу» очень помогает молодым специалистам. По программе доктора получают выплату в один миллион рублей при переезде на Ямал (500 тысяч рублей при трудоустройстве, столько же - спустя два года). Также одним из условий программы является работа в больницах округа не менее пяти лет. До конца года регион ожидает еще 23 врача.

Благодаря программе «Врачи, нужные Ямалу» в этом году в больницах региона к работе приступили порядка десяти врачей дефицитных специальностей. Кардиологи трудоустроены в Надымскую и Ноябрьскую больницы, педиатр и сразу два акушер-гинеколога - в Муравленко, врач-онколог - в Лабытнанги.