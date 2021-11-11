Дистанция не соблюдается: жители Нового Уренгоя возмущены жуткими очередями в городской больнице

Фото: паблик "ЧП | ДТП | Новый Уренгой". Очередь в больнице.

Жители Нового Уренгоя возмущены огромными очередями в городской больнице. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан решил выложить пост в соцсети, напрямую обратившись к властям.

- Уважаемая администрация! Не пора ли рассмотреть увеличение количества докторов и кабинетов в больнице? Почему сюда не приходят на проверку социальной дистанции, не выписывают за нарушение штраф? - задается вопросом новоуренгоец.

В подтверждение своих слов автор приложил фото, на котором видно огромное столпотворение людей в коридоре медучреждения. Ожидая очереди, горожане не стремятся соблюдать антиковидные меры, да это и попросту невозможно, поскольку в помещении не так много места, чтобы выдержать дистанцию в 1,5 метра.

Фото: паблик "ЧП | ДТП | Новый Уренгой". Очередь в больнице.

В комментариях большинство жителей поддержали земляка, написав, что в больнице уже давно пора навести порядок, а нехватка докторов - это извечная проблема, которая не решается из года в год.

В региональном департаменте здравоохранения корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что информация об очередях уже доведена до главного врача, все замечания будут устранены.

Также в ведомстве сообщили, что с окончанием ремонта в поликлинике №1 часть врачей-терапевтов перейдут туда, а значит потоки пациентов будут разведены.

Напоминаем, что жители Ямала часто недовольными местными больницами. Так, в Лабытнанги горожане жаловалась на отсутствие лекарств в ковидном стационаре. В медучреждении Ноябрьска царит невыносимая духота и не хватает медицинских расходников. А жители Надыма возмущены закрытыми дверями межу корпусами детской и взрослой поликлиник, из-за чего постоянно приходится бегать по улице между зданиями.

Чтобы ситуация изменилась к лучшему, ямальцы попросили губернатора провести «Честный маршрут» по больницам округа, но ответа на это предложение пока не было.