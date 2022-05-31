«Возмущению нет предела»: жители Нового Уренгоя месяцами ждут талоны на УЗИ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ, соцсеть "ВКонтакте".

От чего зависит качество жизни человека? Ответов на этот вопрос может быть несколько, но если задуматься, то, в первую очередь, это качественная медицина. Ведь если человек болен, то не нужны ему никакие парки, театры, фонтаны и другие развлечения.

Отлично понимают этот факт и жители Нового Уренгоя - самого большого города на Ямале, где насчитывается более 118 тысяч человек. Как и остальные северяне, новоуренгойцы активно заботятся о своем здоровье, ведь проживание в местах, где солнце светит столь редко, может негативно сказаться на самочувствии.

Обращаются горожане за медицинской помощью в местную больницу, которая, на первый взгляд, выглядит весьма презентабельно. Представители медучреждения постоянно отчитываются в соцсетях о поступившем новейшем оборудовании, оптимизации процессов работы, новых высококвалифицированных врачах, специально приехавших в газовую столицу, и других достижениях.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» в больницу поступил новый МРТ, рентген-аппарат с возможностью проведения рентгеноскопии, мобильные рентген-аппараты, видеобронхоскоп, а также оборудование УЗИ в перинатальный центр и в профильное отделение, - отчитался главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников на встрече с журналистами по итогам 2021 года.

На первый взгляд - образцовое медучреждение, к которому негде придраться, однако сами жители считают иначе.

Вызвал грандиозный скандал обычный пост в соцсетях медучреждения, рассказывающий о поступлении нового аппарата УЗИ экспертного класса, опубликованный 13 мая 2022 года.

По словам людей, толку от этого оборудования никакого, потому что пройти на нем исследование просто нереально - нужен талончик, получение которого занимает длительное время.

- Моя мама ждала талон почти месяц, а ей, между прочим, 68 лет. Когда пройти УЗИ нужно детям, то тоже приходится ждать, постоянно записывают в очередь. А ведь УЗИ обычно нужно в ближайшее время, а не через месяц, - высказалась горожанка Ольга Николайчук.

А вот Маргарите Хазиповой повезло куда меньше. Девушка ждет талон на обследование с января, но очередь до нее до сих пор не дошла.

- Я жду талон на УЗИ с января месяца. Врач сказал, что, может, к лету получу. Это так и должно быть? На очередь поставили и сказали ждать, - задается вопросом девушка.

Но, как выяснилось позже, срок в три месяца можно считать нормальным. Оказывается, в медучреждении бывали случаи, когда ожидание заветной бумажки растягивалось на год.

- Я год ждала, так и не дождалась, решила пройти УЗИ платно. Когда об этом сказала в поликлинике, меня записали на следующий день, - рассказала Екатерина Сизова.

И это, кстати, не единственный случай, когда жителей вынуждают выкладывать деньги за то, что полагается им бесплатно и по закону.

По словам Ольги Николайчук , комментарий которой был написан выше, ее маме тоже предложили пройти обследование платно, беззастенчиво намекнув, что так будет быстрее.

- Возмущению нет предела! На днях моя мама, страдающая гипертонией и сахарным диабетом, посетила невролога, чтобы получить талон на УЗИ сосудов шеи, но их нет! Далее врач сообщил, что можно записаться в очередь, которая подойдет не раньше июля. Ну, а если на коммерческой основе, то, наверное, быстрее! Как вообще язык поворачивается пенсионерам говорить про платную основу с их пенсиями при бесплатной медицине!? - негодует женщина.

Пытаясь замять ситуацию, представители медучреждения заявили, что платные исследования врачи проводят сверх нормы рабочего времени, поэтому пациенты могут не переживать, что их место достанется кому-то другому, решившему проскочить без очереди.

Но как же быть людям, у которых нет ни лишних денег, ни времени?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, «Комсомольская правда - Ямал» отправила официальный запрос в медучреждение, но, спустя неделю, ответ так и не поступил. На многочисленные звонки корреспондента, интересовавшегося, когда же будет предоставлен комментарий, в больнице говорили, что ждать осталось совсем немного, а затем обозначили конечный срок - вторник. Но и сегодня ответ от медучреждения не пришел.