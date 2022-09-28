Жители Салехарда три года ждут, когда в их больнице появится гастроэнтеролог

Горожане недовольны происходящим Фото: Ольга Крыльцова

Жители Салехарда массово жалуются на нехватку врачей в местной больнице. По словам людей, больше всего город нуждается в гастроэнтерологе - специалисте, занимающимся проблемами профилактики, диагностики и лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Соответствующий пост появился в одном из городских пабликов сегодняшним утром.

- Я в шоке с Салехарда! Столица ЯНАО, а гастроэнтеролога, одного из самых востребованных врачей в окружной поликлинике, нет! Может, кто знает, где принимает такой врач? - обратилась горожанка к землякам.

Кстати, нет этого специалиста и в соседнем городе - Лабытнанги. Об этом рассказала Ирина Хилковская, которой также потребовалась помощь данного врача.

- Я тоже на днях искала, где принимает гастроэнтеролог. Ни в Лабытнанги, ни в Салехарде нет такого врача. Ближайшее, что нашла, только Новый Уренгой, - заключила женщина.

И самое печальное то, что специалиста нет не каких-нибудь пару недель, а уже несколько лет.

- Три года жду такого врача, - призналась Ксения Капелька в комментариях к посту.

Однако гастроэнтеролог - это еще полбеды. Также в больнице не хватает нейрохирургов, эндокринологов-гинекологов, узких детских специалистов и аллергологов. Кстати, как уверяет горожанка Елена, последних нет из-за того, что руководство медучреждения позволяет себе некоторые вольности.

- Их ни во что не ставят. Лично видела, как на них прилюдно орут, - сказала девушка.

В итоге земляки посоветовали горожанке не ждать, когда в больнице появится гастроэнтеролог, а обратиться к специалисту онлайн. На основании анализов он сможет поставить диагноз и прописать лечение.