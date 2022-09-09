«Всячески препятствовала оказанию медуслуг»: в Лабытнанги родители детей-инвалидов массово жалуются на заведующую детской поликлиники

В депздраве организовали проверку Фото: Ольга Крыльцова

Над Лабытнангской городской больницей продолжают сгущаться тучи. То и дело медучреждение оказывается замешано в различных неприятных инцидентах, о которых рассказывают сами пациенты. Взять хотя бы историю с мальчиком, у которого бригада врачей не смогла разглядеть в носу игрушку. Или случай с молодой женщиной, которую отправили домой несмотря на сильные боли и установленную внематочную беременность. В итоге северянка чуть не умерла из-за внутреннего кровотечения.

А еще так называемые специалисты могут запросто не явиться на прием или заставить ждать пациентов пять часов, отказать в помощи ребенку после сотрясения мозга и не отправить «скорую» к больному с температурой 39.

А недавно на поверхность всплыла еще одна история, главными участниками которой оказались ребенок-инвалид и заведующая местной детской поликлиники Светлана Гудкова.

По словам мамы малыша Марины Степаненко, лечащий врач не может выписать ее ребенку обезболивающие препараты, потому что заведующая держит у себя его медкарту.

В отчаянии горожанка решила рассказать обо всем в соцсетях, надеясь, что огласка поможет решить проблему.

- У меня ребенок-инвалид, которому требуются обезболивающие препараты, но наш лечащий врач-невролог не может их выписать без медкарты, которая находится у Гудковой С.В. Никакие разговоры и просьбы на нее не действуют, - возмущается женщина.

Кроме того, по словам Марины, данный случай, когда женщина препятствует оказанию медпомощи ребенку, совсем не единственный.

В больнице, как и полагается, попытались сгладить ситуацию, написав в комментариях к посту, что медицинская карта находится у заведующей на проверке. Якобы это нужно для того, чтобы подготовить документы для врачебной комиссии и закупки лекарства.

- Карта обязательно будет передана лечащему доктору после начала процедуры закупки, - прокомментировали в медучреждении.

Звучит вполне убедительно. Но только в больнице не учли, что у матери ребенка совершенно другая информация, переданная ей той же самой Гудковой.

По словам врача, все закупки уже прошли, а значит ответ - стандартная отписка, чтобы успокоить людей.

Кстати, Марина Степаненко - далеко не единственная, у кого есть претензии к работе заведующей.

Например, Юлия Геннадьевна рассказала, что ее сыну с установленной инвалидностью Светлана Гудкова разрешили пить противовирусные, хотя, при его диагнозе, данные препараты категорически запрещены. Таким образом медик хотела излечить ребенка от коронавируса.

Похожую историю поведала и Татьяна Соловей, сын которой наблюдался в данном медучреждении.

- Очень знакомая ситуация. Пока сыну не исполнилось 18 лет (имеет инвалидность), Гудкова всячески препятствовала оказанию медуслуг ребенку, - вспоминает женщина.

Однако самой выдающейся оказалась история Алены Федотовой, также воспитывющей ребенка-инвалида. По словам женщины, заведующая забрала их карту на проверку и, видимо, забыла об этом. А дальше начался какой-то хаос.

- Пока мы лечились в другом городе, из больницы на меня начали писать заявления в ПНД и опеку. Тем самым они прикрывали тот факт, что потеряли ребенка и не оказывали ему никакую медпомощь, - говорит Алена.

Чтобы разобраться в ситуации с ребенком Марины Степаненко, «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в региональный департамент здравоохранения, где сообщили, что конфликт с матерью уже улажен.

- Рецепты на препараты выписаны, лекарствами пациент обеспечен, - прокомментировал представитель депздрава.

Кроме того, в департаменте организовали служебную проверку. Если сотрудники ведомства обнаружат нарушения, то в отношении заведующей примут дисциплинарные меры.

Кстати, сама Марина Степаненко полагает, что проверка вряд ли даст какой-то результат.

- Я понимаю, что для всех хорошей не будешь. Но быть для всех плохой, это, извините, уж нужно постараться, - заключила горожанка.