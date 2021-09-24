Жители Ямала просят губернатора организовать «Честный маршрут» по больницам округа

Жители очень надеются услышать от губернатора положительный ответ Фото: Ольга Крыльцова

На днях глава Ямала Дмитрий Артюхов выложил в сеть заключительную серию проекта «Нам по пути», в котором показал Ноябрьск, его жителей и городскую инфраструктуру. Традиционная поездка губернатора по региону всегда пользовалась у жителей популярность, однако, как показала практика, проверке подлежит не только работа Департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Одна из жительниц Салехарда предложила Дмитрию Артюхова организовать «Честный маршрут» по больницам округа. Свои размышления она размести в местном паблике, надеясь заручиться поддержкой земляков.

- Дмитрий Андреевич, очень хорошо, что вы проверяете работоспособность и готовность Департамента дорожного хозяйства, организуя «Честный маршрут». А можно организовать, хотя бы в Салехарде», «Честный маршрут» по больницам города, проверив реальную работу Департамента здравоохранения. Мне кажется, у всех накипело. Я бы прошла с Вами этот первый маршрут, - написала горожанка.

Свой пост северянка опубликовала сегодня, 24 сентября, в 09:36 утра, а спустя шесть часов он набрал уже более пяти тысяч просмотров и несколько десятков комментариев. И почти в каждом горожане одобряли данную инициативу, делясь своими неприятными историями о местной медицине.

- Очень медленная работа терапевтов, одного человека принимают по 40 минут. А чтобы закрыть больничный, надо отсидеть три или четыре часа при большом скоплении народа. Боишься идти на больничный из-за такой толпы в очереди, - написала Дина.

Также горожане упомянули невозможность записаться к узким специалистам и попасть на обследование.

- То, что происходит в наших больницах, не исправить за один день. Уже больше года не работает аппарат МРТ, а на прием к стоматологу вообще не попасть, - рассказала Ольга.

А горожанка Людмила уже длительное время не может сдать анализ на определение витамина «Д». Объясняется это отсутствием реактива.

Также людей беспокоит отсутствие качественной помощи онкобольным пациентам.

- Онколог - этот тот врач, которому человек должен доверять, а они меняются как перчатки. И сейчас вообще нет записи к врачам, - добавила Ольга.

Посовещавшись, люди решили, что проверять больницы стоит инкогнито, без предупреждений и большого сопровождения.

- А то у нас за полгода предупреждают, что будет проверка. А как начальство уезжает, то все сразу встает на круги своя. Было бы неплохо, провести внезапную проверку через месяц, после основной, - написал Сергей.

Будет ли проведен «Честный маршрут» по больницам Салехарда - пока неизвестно, но жители очень надеются услышать от губернатора положительный ответ.