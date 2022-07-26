«Тех, кто наблюдался у травматолога - к лору»: жители Ноябрьска жалуются на нехватку врачей в городской больнице

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жители Ноябрьска продолжают жаловаться на работу местной больнице. Ранее горожане уже сообщали о многочисленных проблемах в работе электронной очереди и невыносимой духоте в стенах медучреждения, а сейчас очередь дошла до самих врачей, к которым, по словам людей, нереально попасть на прием.

- Что творится в нашей больнице? Пришли на прием к травматологу в 09:00, но попали на прием к хирургу, причем в 17:30. Медсестра перенаправила очередь, так как травматолог принимал только до 14:00. Это вообще разумно? - задается вопросом местный житель в городском паблике.

Но больше всего ноябрянина поразило другое: тех, кому надо было закрыть больничный, отправили к оториноларингологу.

- Лор закрывает больничный людям, которые наблюдались у травматолога, - возмущается горожанин.

В комментариях к посту ноябряне поддержали земляка в его недовольстве, еще раз подтвердив все вышесказанное.

- Это самый востребованный кабинет в нашей больнице, очереди туда неимоверные, записаться невозможно, люди сидят с острой болью, травмами. Сама провела там два дня. Действительно, как-то неслаженно и совсем не для людей все устроено, - рассказала о своих злоключениях Ольга С.

Похожего мнения оказалась и другая горожанка Лилия Р.

- Эх, наша ЦГБ, все для людей. Одни трудности, вывод - болеть нельзя. То к семи подойти, чтоб записаться, то сутки отсидеть в порядке живой очереди. Бардак не прекращается, - резюмировала девушка.

Позже на пост отреагировал представитель медучреждения, который сообщил, что на сегодняшний день в больнице действительно ведет прием только один травматолог, точно также, как и хирург. Это связано с периодом отпусков и увольнением одного из травматологов. А вот информацию о том, что лор закрывал больничные пациентам с травмами, в Ноябрьской ЦГБ не подтвердили.

- Оториноларинголог травматологических пациентов не ведет вообще, - подчеркнули в медучреждении.

Кстати, что касается автора поста, то ему вновь придется отсидеть очередь к травматологу, чтобы показать рентген, на который его отправил хирург.

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