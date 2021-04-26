Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 апреля 2021 года: привились более 50 тысяч человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает сдержаться на одном уровне, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 38 461.

Количество смертей: 415.

Режим повышенной готовности: до 30 апреля.

Так, за прошедшую неделю, с 19 по 25 апреля, число ямальцев, привившихся от коронавируса, превысило 50 тысяч человек, на данный момент антитела к COVID-19 выявлены более чем у 40 процентов обследованных. Однако, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко, отмечается тенденция к росту заболеваемости. В связи с этим на Ямале усилили контроль за соблюдением масочного режима.

Также напоминаем, что в апреле округ получил большую партию вакцины - почти 80 тысяч доз, в связи с этим открываются дополнительные пункты вакцинации. Так, два из них находятся в Новом Уренгое. Теперь горожане смогут привиться не только в поликлинике, но и в ДЦ «Ямал» и ТРЦ «Солнечный». Кроме того, дополнительные пункты вакцинации снова открылись в Пуровском районе, а именно: в Тарко-Сале, поселках Пурпе и Уренгой.

Кстати, жителям Муравленко, сделавшим прививку, дарят подарки. В качестве приятного бонуса выдаются сертификаты на бесплатное посещение спортивных учреждений, киносеансов Городского Дома культуры «Украина», а также профилактических медицинских процедур в Центре социального обслуживания населения.

Отметим, что приоритет в вакцинации отдается пожилым ямальцам. Так, в села Аксарка прошла массовая вакцинация граждан старше 60 лет. Все они были индивидуально приглашены на постановку первого компонента препарата. Перед этим каждый пациент прошел обследование у лечащего врача, а в Ноябрьской ЦГБ привили городских ветеранов. Самой старшей пациентке оказалось 93 года.

Кроме того, в Губкинской городской больнице вновь открылось родильное отделение. Ранее в нем располагался госпиталь для больных коронавирусом. В помещении провели косметический ремонт, тотальную дезинфекцию и отбор проб на выявление возбудителей различных инфекций, в том числе коронавирусной. Все результаты оказались отрицательные.