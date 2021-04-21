Пожилых ямальцев прививают от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали уже 45 тысяч жителей. Приоритет отдается пожилым людям.

Сегодня, 21 апреля, в села Аксарка проходит вакцинация граждан старше 60 лет. Все они были индивидуально приглашены на постановку первого компонента препарата. Перед этим каждый прошел обследование у лечащего врача.

- Мы считаем вакцинацию людей старше 60 лет приоритетной, поскольку они находятся в группе риска. Впереди праздники, посвященные 9 мая, встречи, мероприятия, выезды на большую землю. Самое время успеть приобрести стойкий иммунитет и безбоязненно общаться с родными, - подчеркнул директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Отметим, что в пункте вакцинации созданы все условия для комфортного пребывания граждан. Дополнительно там можно получить консультацию врача-эндокринолога и сделать УЗИ без записи.