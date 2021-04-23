Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое продолжается обустройство дополнительных прививочных пунктов в ДЦ «Ямал» и ТРЦ «Солнечный». Последний откроется 24 апреля. На данный момент туда уже завезли мебель, телевизор и кулер с питьевой водой.

Сделать прививку в нем смогут все желающие без предварительной записи с 12:00 до 18:00. Главное, чтобы с собой были паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Перед прививкой желающих осмотрит терапевт, а после - необходимо оставаться под наблюдением врача в течение получаса.

В субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 также будут работать прививочные пункты во Дворце спорта «Звездный» и городском Дворце культуры «Октябрь». Там прививки делают по предварительной записи. Напоминаем, что она ведется на портале Госуслуг и по телефонам колл-центра: 122, 939-600, 939-601, 939-602, 939-603.