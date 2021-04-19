На Ямале усилят контроль за соблюдением масочного режима Фото: Вера Зенина

На Ямале усилят контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщила руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

- Масочный режим и дистанцирование необходимо соблюдать неукоснительно. На прошедшем заседании мы были вынуждены вновь говорить об ужесточении контроля в этом направлении. Мы с таким трудом добились стабилизации ситуации, не хотелось бы возвращаться к состоянию войны за здоровье граждан. Кроме того, сейчас традиционно происходит всплеск заболеваемости респираторными инфекциями и пневмониями, особенно среди детей, - отметила руководитель.

Также, по ее словам, самый надежный способ защититься от опасного вируса - прививка. Власти округа приняли необходимые меры, чтобы в преддверии отпусков все желающие смогли получить вакцину. В прошедшую субботу, 17 марта, в округ поступило более 60 тысяч доз. На вакцинацию можно прийти в один из 70 прививочных пунктов, а записаться - через портал госуслуг.

Напоминаем, что на сегодняшний день, 19 апреля, в регионе выявили 17 новых случаев коронавируса, с начала периода - 38 356. Излечились 25 человек, с начала пандемии - 37 095. Скончались - 412 ямальцев.