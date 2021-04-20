Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Пуровском районе возобновили работу дополнительные пункты вакцинации. Это связно с тем, что недавно в регион поступило более 60 тысяч доз вакцины от коронавируса, из них 6 тысяч доз предназначены для пуровчан.

Напоминаем, что дополнительные пункты вакцинации находятся в следующих местах:

- Тарко-Сале: ул. Мира, 7Б (РМЦ «Апельсин»);

- поселок Пурпе: ул. Школьная, 49А (спорткомплекс «Зенит»);

- поселок Уренгой: 3 микрорайон, 21А (здание администрации).

В Тарко-Сале дополнительный прививочный пункт работает в будние дни с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 4 065 жителей, из них 2 760 - двукратно.