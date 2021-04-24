В Муравленко дарят подарки прошедшим вакцинацию от коронавируса

В Муравленко дарят подарки для прошедших вакцинацию от коронавируса Фото: Администрация города Муравленко

В Муравленко активно проводится прививочная кампания против коронавируса и вакцинируются жители, возраст которых достиг 60 лет. Муравленковцам, уже позаботившимся о своём здоровье и прошедшим вакцинацию, учреждения города предлагают в подарок полезные активности. Приятным бонусом к прививке станут сертификаты на бесплатное посещение спортивных учреждений, киносеансов Городского Дома культуры «Украина», а также профилактических медицинских процедур на базе Центра социального обслуживания населения. Там и фитобочка, и массажное кресло, гидромассажная кушетка, соляная комната. А для тех, кто не мыслит своей жизни без спорта - посещение бассейна, тренажерного зала и катание на коньках. Для любителей «тихого» отдыха можно посетить кинотеатр. Сертификаты на услуги доступны с 24 апреля в мобильном Центре вакцинации, расположенном по адресу: улица Нефтяников, д.73 (Спортивная школа «Муравленко»).