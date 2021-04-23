Антитела к коронавирусу выявлены более чем у 40 процентов обследованных ямальцев

На данный момент в округе привились более 50 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. В нем приняли участие руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, члены правительства округа и главы муниципальных образований.

Как сообщила главный санитарный врач, ситуация в округе остается стабильной, однако отмечается тенденция к росту заболеваемости. При этом сам показатель заболеваемости в регионе ниже общероссийского более чем в два раза. Также Ямал по-прежнему остается лидером в стране по уровню тестирования населения. С начала пандемии проведено более 1,5 миллионов исследований, в сутки лаборатории выполняют до 500 тестов.

Также на совещании обсудили ситуацию с вакцинацией. Директор департамента здравоохранения Сергей Новиков сообщил, что в апреле округ получил большую дозу вакцины - почти 80 тысяч доз. Вакцинация организована во всех муниципалитетах, там работают 15 стационарных пунктов и 58 мобильных. На данный момент в округе привились более 50 тысяч человек. Вторым компонентом - более 30 тысяч.

- Мы активно и широко проводим серологические исследования. Антитела к коронавирусу выявлены более чем у 40% обследованных ямальцев. Это достаточно хороший показатель», - отметила Людмила Нечепуренко.

Кроме того, в ходе заседания губернатор призвал глав муниципалитетов не снижать контроль за соблюдением эпидемиологических требований, а также уделять особое внимания организации прививочной кампании.