Ноябрьских ветеранов привили от коронавирусе накануне Дня Победы

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьской ЦГБ состоялась организованная вакцинация ветеранов от коронавируса. Организовали мероприятие заместитель главного врача Алексей Василенков и председатель общественной организации «Ветеран» Валерий Дулепов.

Отметим, что ветераны сами обратились к председателю общества с вопросом о вакцинации. Пожилые люди понимают, насколько важно сделать прививку, защитив себя от тяжелых последствий болезни.

Прививочный кабинет организовали на первом этаже городской поликлиники, осмотр проводил врач-гериатр. Это специалист, занимающийся оказанием помощи пациентам преклонного возраста.

Отметим, что среди решивших вакцинироваться - 93-летняя ветеран ВОВ Зинаида Недвижаева.

Напоминаем, что недавно в Ноябрьск поступило 12 тысяч доз вакцины «ГамКовидВак». Сейчас в городе работают пять прививочных пунктов: в СОК «Зенит»; ул. Республики, 32; два кабинета №214 и 316 в Центральной городской больнице и в микрорайоне Вынгапуровском.