Фото: Губкинская городская больница

В Губкинской городской больнице вновь открылось родильное отделение. Ранее в нем располагался госпиталь для больных коронавирусом.

- Накануне здесь провели косметический ремонт, тотальную дезинфекцию и отбор проб на выявление возбудителей различных инфекций, в том числе коронавирусной. Все результаты оказались отрицательные, - рассказали в медучреждении.

Ранее сотрудники родильного отделения оказывали помощь в гинекологическом отделении стационара. Теперь они вновь будут принимать беременных женщин и помогать малышам рождаться на свет. Ранее женщины направлялись на плановые роды в перинатальный центр Ноябрьска.

Напоминаем, что родильное отделение было перепрофилировано под госпиталь в июле 2020 года. Там было развернуто 30 коек для пациентов с легкой и средней степенью тяжести болезни.