2020-06-01T21:32:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 2 июня 2020: уголовные дела на пациентов и возвращение в регион во время пандемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 2 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 2 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в ЯНАО, последние новости на 2 июня 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 2 июня 2020 года. Вирус все еще активно циркулирует в населенных пунктах региона. Режим самоизоляции будет действовать до 14 июня. Требования по соблюдению мер против распространения инфекции не изменились. Для всех действует масочный режим и социальная дистанция. Организации работают с соблюдением повышенных мер предосторожности.

Со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС, но на церемонии смогут присутствовать только молодожёны.

Дополнительные ограничения вводятся для Нового Уренгоя из-за всплеска заражения в городе. Ситуации с коронавирусом пока остается напряжённой. Усилен контроль за въездом в город. Развернуты мобильные контрольные пункты, работу которых обеспечивают сотрудники полиции, департамента общественной безопасности и гражданской защиты.

Возвращаться из отпуска на Ямал придется по правилам. Въезд и выезд с территории Ямала свободный. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с правилами пребывания в других регионах. Вернувшись в ЯНАО, перед выходом на работу нужно сдать тест на коронавирус в любой сертифицированной лаборатории страны.

На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницы. Мужчины выпрыгнули из окна второго этажа лечебного учреждения Лабытнанги, зная о своем заболевании.

Скончался десятый пациент с коронавирусом. В Новом Уренгое умер мужчина 51 года. Он поступил в больницу уже с ухудшением состояния. Была диагностирована двухсторонняя внебольничная пневмония и сразу подтвердился коронавирус. У пациента был ряд сопутствующих хронических заболеваний.

За последние сутки подтверждено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии выявлено 2415 заболевших с диагнозом COVID-19. Выздоровели от коронавируса 988 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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