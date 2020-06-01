Возвращаться из отпуска на Ямал придется по правилам

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:39:57+03:00

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Для тех, кто возвращается на Ямал из других регионов, в этом году установлены дополнительные требования из-за распространения коронавирусной инфекции. Это необходимо для снижения риска завоза заболевания. Новые правила определены в постановлении губернатора округа.

Въезд и выезд с территории Ямала свободный. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с правилами пребывания в других регионах. Они везде разные: где-то требуется отрицательный результат теста на коронавирус, где-то обязательна обсервация в течение 14 дней, где-то действуют пропускная система и масочный режим.

Вернувшись в регион, перед выходом на работу, не позднее чем за 3 дня, нужно сдать тест на коронавирус в любой сертифицированной лаборатории страны. В противном случае работодатель должен предоставить сотруднику оплачиваемый отпуск на 14 дней или перевести на удалённую работу на этот срок.

Обследование на коронавирус проходит только сотрудник, выходящий на работу. Члены его семьи, также выезжавшие за пределы региона, делать это не обязаны. Работник самостоятельно оплачивает обследование.

Если сотрудник хочет перенести запланированный на лето отпуск, он может это сделать по согласованию с работодателем. Для этого необходимо написать заявление на перенос дат отдыха.

Льготный отпуск, в рамках которого оплачивается проезд к месту проведения отдыха и обратно, также может быть перенесен. Единственное правило, которое необходимо учитывать – этот отпуск оплачивается не чаще, чем один раз в два года.

В зависимости от эпидемиологической обстановки требования могут меняться. Поэтому непосредственно перед выездом рекомендуется уточнить актуальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU