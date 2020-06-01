1 Июнь 2020 2020-06-01T13:19:41+03:00

Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июня Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС, но с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, с 4 апреля по 1 июня 2020 года регистрация заключения браков в регионе была приостановлена.

Органы ЗАГС обязаны были изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года. Исключения составит наличие особых обстоятельств, но без приглашения гостей в ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU