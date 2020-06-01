2020-06-01T13:19:41+03:00
Общество

Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июня

На церемонии смогут присутствовать только молодожёны
Анна Полякова
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Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июняРегистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июняФото: Татьяна Коркина
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На Ямале со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС, но с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, с 4 апреля по 1 июня 2020 года регистрация заключения браков в регионе была приостановлена.

Органы ЗАГС обязаны были изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года. Исключения составит наличие особых обстоятельств, но без приглашения гостей в ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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