Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июня
На церемонии смогут присутствовать только молодожёны
Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июняФото: Татьяна Коркина
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На Ямале со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС, но с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.
Напомним, с 4 апреля по 1 июня 2020 года регистрация заключения браков в регионе была приостановлена.
Органы ЗАГС обязаны были изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года. Исключения составит наличие особых обстоятельств, но без приглашения гостей в ЗАГС.
ИСТОЧНИК KP.RU