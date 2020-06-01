Режим самоизоляции на Ямале продлён до 14 июня

Режим самоизоляции на Ямале будет действовать до 14 июня. Как уточнили в правительстве ЯНАО, в новой редакции постановления губернатора Дмитрия Артюхова требования по соблюдению мер против распространения коронавирусной инфекции не изменились.

Для всех продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в помещениях со скоплением людей. Организации так же работают с соблюдением повышенных мер предосторожности.

Для граждан старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, также сохранились прежние условия самоизоляции. Покидать дома им можно дома только в экстренных случаях.

Со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС, но с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны.

Дополнительные ограничения вводятся для Нового Уренгоя из-за всплеска заражения в городе. Ситуации с коронавирусом пока остается напряжённой.

В целом в округе ситуация стабильна – ежедневное число новых случаев вируса на территории округа уже несколько дней уменьшается при том, что число тестирований продолжает расти. При этом медики настаивают: ситуация все еще требует максимальных мер настороженности по COVID-19, профилактические меры необходимо сохранить в прежнем объеме. Вирус все еще активно циркулирует в населенных пунктах Ямала.

- Показатели говорят об эффективности принимаемых в регионе мер, но расслабляться рано. Необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Только в этом случае мы сможем надеяться на дальнейшую позитивную динамику, - отметил доктор медицинских наук, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.