Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 1 июня 2020 года составило 2415 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 1 июня 2020 года. За последние сутки подтверждено 39 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии выявлено 2415 заболевших с диагнозовм COVID-19. Выздоровели от коронавируса 988 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев заболевания: в Губкинском – пять человек, в Новом Уренгое – четыре, в Ноябрьске – два, в Пангодах – один.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 27 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19: Ямальский район – 23, Предприятия в районе Нового Уренгоя – 2, Надымский район – 2.

В стационарах лечение проходят 413 пациентов с COVID-19. Большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное. 11 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшую неделю в ЯНАО зарегистрировано 280 случаев заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. 256 заболевших были госпитализированы. У 146 диагноз сопровождался лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С выздоровлением за неделю выписаны 140 пациентов.