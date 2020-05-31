Всплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом Уренгое

31 Май 2020 2020-05-31T13:21:55+03:00

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Основной прирост новых случаев коронавирусной инфекции за сутки дал Новый Уренгой.

- За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 42 клинических формы инфекции у горожан. Ситуация напряженная, у половины заболевших диагностирована внебольничная пневмония, остальные переносят ОРВИ. 32 заболевших из 42 госпитализированы и получают лечение в стационаре, - уточнили в оперштабе.

Известно, что в Новом Уренгое сегодня и следующие два дня идет работа по разворачиванию новых дополнительных специализированных коек для лечения COVID-19.

- К 306 уже работающим койкам добавятся еще 125. Сейчас это самые востребованные места в городской больнице. Не все новые пациенты указывают на контакты с ранее заболевшими коронавирусом, это говорит об активной циркуляции инфекции в городе, - сообщают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU