2020-05-31T13:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Всплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом Уренгое

В городе разворачивают дополнительные специализированные койки
Руслан Савинов
Поделиться:
Всплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом УренгоеВсплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом УренгоеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Основной прирост новых случаев коронавирусной инфекции за сутки дал Новый Уренгой.

- За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 42 клинических формы инфекции у горожан. Ситуация напряженная, у половины заболевших диагностирована внебольничная пневмония, остальные переносят ОРВИ. 32 заболевших из 42 госпитализированы и получают лечение в стационаре, - уточнили в оперштабе.

Известно, что в Новом Уренгое сегодня и следующие два дня идет работа по разворачиванию новых дополнительных специализированных коек для лечения COVID-19.

- К 306 уже работающим койкам добавятся еще 125. Сейчас это самые востребованные места в городской больнице. Не все новые пациенты указывают на контакты с ранее заболевшими коронавирусом, это говорит об активной циркуляции инфекции в городе, - сообщают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очаги коронавируса в Губкинском и Ноябрьске взяты под контроль
Всплеск заражения коронавирусом зафиксировали в Новом Уренгое
На Ямале 172 дежурные группы в детсадах примут детей
Погода на Ямале 31 мая: и дождливый и пасмурный день
В Тазовском районе капитально ремонтируют жилищный фонд
Ямальцы просят защитить их детей от нападений бездомных собак
Погода на Ямале 30 мая: пасмурно, дожди
Жители Лабытнанги выбрали «лицо» нацпроекта в «Демография»
Ямальские почтовики открыли речную навигацию в удаленные населенные пункты
Жительница Лабытнанги перевела 6 тысяч рублей за фотографию детской кроватки
В Тазовском районе стартует череда экологических субботников
Замглавврача Таркосалинской ЦРБ рассказал о работе резервного госпиталя
В Надыме наказали подростков, нарушивших режим повышенной готовности
В Салехарде историко-культурную экспертизу провели на большей части города
В больницы Ямала поступят новые машины скорой помощи
Ноябрянка нарвалась на мошенников, заказав партию офисной бумаги через интернет