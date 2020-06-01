2020-06-01T12:57:47+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончался десятый пациент с коронавирусом

В Новом Уренгое скончался мужчина 51 года
Анна Полякова
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На Ямале скончался десятый пациент с коронавирусом Фото: pixabay.comНа Ямале скончался десятый пациент с коронавирусом Фото: pixabay.com
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На Ямале за последние сутки скончался один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. Это уже десятый летальный исход.

В Новом Уренгое скончался мужчина 51 года. Он поступил в больницу уже с ухудшением состояния. Была диагностирована двухсторонняя внебольничная пневмония и сразу подтвердился коронавирус. У пациента был ряд сопутствующих хронических заболеваний таких, как сахарный диабет, хроническая болезнь почек в тяжелой стадии, кардиологическая патология, гипертония. Почти неделю врачи боролись за жизнь пациентов. Тяжелое течение вирусной пневмонии стало для пациента фатальной.

По состоянию на 1 июня в арктическом регионе подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе официально подтвердили 2415 человек с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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