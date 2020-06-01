2020-06-01T17:50:53+03:00
Общество

В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город

Дополнительные ограничения введены из-за ситуации с коронавирусом
Анна Полякова
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В Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое усилен контроль за въездом в город Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое из-за ситуации с коронавирусом, которая пока остается в Новом Уренгое напряженной, введены дополнительные ограничения. Развернуты мобильные контрольные пункты, работу которых обеспечивают сотрудники полиции, департамента общественной безопасности и гражданской защиты.

Они начали действовать с 1 июня в районе железнодорожного вокзала и в аэропорту. Следить за соблюдением правил въезда помогают казаки, народные дружинники. Они проводят разъяснительную работу с прибывающими о правилах въезда. Ежедневно город принимает более 10 авиарейсов и до 5 поездов дальнего следования.

- Исходя из анализа статистики, которая складывается на сегодня, большая часть граждан, пребывающих в Новый Уренгой, соблюдает требования о наличии отрицательного теста на COVID-19, – рассказал начальник департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города Олег Кривошеев.

По данным оперативного штаба на 1 июня, с начала пандемии диагноз подтвердился у 424 новоуренгойцев, а также у 633 рабочих с предприятий в районе газовой столицы. Все они находятся под наблюдением местных медиков.

Напомним, в субботу, 30 мая, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, в котором прописаны правила въезда в Новый Уренгой.

Жителям других регионов важно знать, что, приехав в Новый Уренгой, они должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19. Срок сдачи теста - не позднее, чем за 5 дней до прибытия в город. Это правило также распространяется на транзитных пассажиров и тех, кто прибывает в Новый Уренгой автотранспортом. Они обязаны предъявить отрицательный тест на COVID-19 на пункте контроля въезда в город.

Ограничения не касаются ямальцев, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории округа, а также людей из других регионов, прибывающих в Новый Уренгой не более чем на три дня, а на руках имеющих обратный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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