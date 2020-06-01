1 Июнь 2020 2020-06-01T14:01:57+03:00

На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницы Фото: Ольга Крыльцова

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В Лабытнанги ЯНАО возбуждены уголовные дела на пациентов, сбежавших из больницы. Мужчины с положительным диагнозом COVID-19 подвергли опасности окружающих, самовольно покинув инфекционный стационар.

Инцидент произошел 28 мая, на следующий день после их госпитализации в ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

Пациенты были осведомлены о наличии у них положительного диагноза COVID-19. Тем не менее, около 22.40 час. 28 мая они выпрыгнули из окна второго этажа лечебного учреждения.

В момент ухода из медицинского учреждения, уточняет прокуратура ЯНАО, пациенты, являясь источником распространения инфекционного заболевания (COVID-19), которое постановлением Правительства России от 31.01.2020 № 66 внесено в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не имели при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания.

Их обвиняют по статье о нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей. Местонахождение указанных лиц было установлено , мужчины помещены в больницу для лечения, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU