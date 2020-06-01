2020-06-01T14:01:57+03:00
Происшествия

На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницы

Они выпрыгнули из окна второго этажа лечебного учреждения
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницыНа Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Лабытнанги ЯНАО возбуждены уголовные дела на пациентов, сбежавших из больницы. Мужчины с положительным диагнозом COVID-19 подвергли опасности окружающих, самовольно покинув инфекционный стационар.

Инцидент произошел 28 мая, на следующий день после их госпитализации в ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».

Пациенты были осведомлены о наличии у них положительного диагноза COVID-19. Тем не менее, около 22.40 час. 28 мая они выпрыгнули из окна второго этажа лечебного учреждения.

В момент ухода из медицинского учреждения, уточняет прокуратура ЯНАО, пациенты, являясь источником распространения инфекционного заболевания (COVID-19), которое постановлением Правительства России от 31.01.2020 № 66 внесено в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, не имели при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания.

Их обвиняют по статье о нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей. Местонахождение указанных лиц было установлено , мужчины помещены в больницу для лечения, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябряне выбирают артистов для выступления в День города
На Ямале обсудили вопросы профилактики правонарушений на потребительском рынке
На Ямале завели уголовные дела на пациентов с COVID-19, сбежавших из больницы
По маршруту «Берёзово – Мужи – Салехард» отправился первый теплоход
Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: разрешат жениться со 2 июня
Больше 6 тысяч ямальских детей получили коробки «Малышу Ямала»
На Ямале скончался десятый пациент с коронавирусом
На Ямале расширяют доступ предпринимателей к региональным мерам поддержки
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Международным Днём защиты детей
В Пуровском районе через неделю начнется пассажирская навигация
Глава Ямала ждет от земляков вариантов названия нового моста через Пур
Жительница Лабытнанги, покупая билеты на поезд, нарвалась на мошенников
На Ямале в первый летний день выпал снег
В Новом Уренгое ввели дополнительные меры для борьбы с коронавирусом
На Ямале стартовала продажа на новые пассажирские авиаперевозки до Антипаюты
В Ноябрьске 6-летний велосипедист попал под колеса автомобиля
Погода на Ямале 1 июня: дождливый день