Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020: двух заболевших выявили в поселке Пангоды

Коронавирус добрался до Ямала. В Ямало-Ненецком автономном округе 2 апреля подтвердились первые два случая новой инфекции COVID-19. Это жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины сейчас получают лечение в инфекционном отделении Надымской центральной районной больницы.

Они были госпитализированы 31 марта. Известно, что заболевшие не выезжали за границу в марте 2020 года. Один из них в марте побывал в другом регионе, при этом перемещался на личном автомобиле. Кроме них, накануне были госпитализированы Надымскую ЦРБ еще четыре человека из того же поселка, у которых подозревают коронавирус.

В ходе заседания Оперативного штаба губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все объективно понимают, что, скорее всего, количество заболевших будет расти. В посёлке уже установлен весь круг контактировавших с заболевшими. Они изолированы, обследованы на коронавирус. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя.

С 1 апреля введены строгие меры за нарушение режима карантина и самоизоляции. Речь идет о серьезных штрафах и уголовной ответственности, если человек нарушил предписание, вышел из дома и заразил других.

Полицейские в городах ЯНАО поводят рейды, в ходе которых проверят самоизоляцию местных жителей, проводят беседы. За соблюдением режима следят очень строго не только правоохранительные органы. Контроль происходит, в том числе с помощью данных мобильных операторов.

Между тем, общественники и волонтеры взялись за пошив защитных масок, которых не хватает в аптеках.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020. Оперативный штаб ЯНАО, ежедневно публикующий данные о ситуации COVID-19, сообщает, что в регионе к этому часу два подтвержденных случая. 27 человек госпитализировано с подозрением на заболевание или контактировали с зараженными.

1278 человек на карантине в режиме самоизоляции. Это те ямальцы, которые приехали из-за границы и должны 14 дней провести на домашнем карантине. 1484 человека к этому времени снято с карантина по истечении срока наблюдений.