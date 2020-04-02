2020-04-02T23:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020: двух заболевших выявили в поселке Пангоды

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 3 апреля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020: двух заболевших выявили в поселке Пангоды Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020: двух заболевших выявили в поселке Пангоды Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Коронавирус добрался до Ямала. В Ямало-Ненецком автономном округе 2 апреля подтвердились первые два случая новой инфекции COVID-19. Это жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины сейчас получают лечение в инфекционном отделении Надымской центральной районной больницы.

Они были госпитализированы 31 марта. Известно, что заболевшие не выезжали за границу в марте 2020 года. Один из них в марте побывал в другом регионе, при этом перемещался на личном автомобиле. Кроме них, накануне были госпитализированы Надымскую ЦРБ еще четыре человека из того же поселка, у которых подозревают коронавирус.

В ходе заседания Оперативного штаба губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание, что все объективно понимают, что, скорее всего, количество заболевших будет расти. В посёлке уже установлен весь круг контактировавших с заболевшими. Они изолированы, обследованы на коронавирус. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя.

С 1 апреля введены строгие меры за нарушение режима карантина и самоизоляции. Речь идет о серьезных штрафах и уголовной ответственности, если человек нарушил предписание, вышел из дома и заразил других.

Полицейские в городах ЯНАО поводят рейды, в ходе которых проверят самоизоляцию местных жителей, проводят беседы. За соблюдением режима следят очень строго не только правоохранительные органы. Контроль происходит, в том числе с помощью данных мобильных операторов.

Между тем, общественники и волонтеры взялись за пошив защитных масок, которых не хватает в аптеках.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 апреля 2020. Оперативный штаб ЯНАО, ежедневно публикующий данные о ситуации COVID-19, сообщает, что в регионе к этому часу два подтвержденных случая. 27 человек госпитализировано с подозрением на заболевание или контактировали с зараженными.

1278 человек на карантине в режиме самоизоляции. Это те ямальцы, которые приехали из-за границы и должны 14 дней провести на домашнем карантине. 1484 человека к этому времени снято с карантина по истечении срока наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года составило два человека
Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали
В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным
В Салехарде общественники шьют защитные маски
В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения
Салехардские таланты могут показать себя на «Табуретке»
Еще четверо жителей Пангоды госпитализированы с подозрением на коронавирус
Молодой ямалец, зарезавший приятеля, 9 лет проведет в тюрьме
Пуровчане дадут поручения местным властям
Надымчанин принял мошенника за друга и дал ему денег
В ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин
В Пангодах ввели карантин по коронавирусу
На Ямале открыли для детей виртуальный лагерь
В Пуровском районе женщина убила мужа молотком
Ямальские зимники работают с ограничениями
На Ямале 26 человек проверяют на коронавирус
Комендантский час в Новом Уренгое вводить не будут
На Ямале увеличен размер пособия по безработице
В Ноябрьске полицейские проверяют, как соблюдается самоизоляция
Доставка молочки на дом: для жителей Губкинского и Тарко-Сале приготовили пять наборов
В ДТП в Новом Уренгое пострадали водитель и пассажир иномарки
В Новом Уренгое рецидивистке, обматерившей полицейского, придется раскошелиться
Погода на Ямале 2 апреля: местами пройдет дождь
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
Контроль за соблюдением самоизоляции в Салехарде: кто и как будет проводить
В Ноябрьске сотрудников вокзалов проверяют на коронавирус