2020-04-01T16:28:03+03:00
Общество

В Салехарде казаки патрулируют улицы, проверяя самоизоляцию горожан

Желающих отдохнуть на природе и отправляют домой
Анна Полякова
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В Салехарде казаки патрулируют улицы, проверяя самоизоляцию горожан Фото: salekhard.orgВ Салехарде казаки патрулируют улицы, проверяя самоизоляцию горожан Фото: salekhard.org
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Улицы Салехарда в период самоизоляции до 5 апреля будут патрулировать казачьи дружины совместно с правоохранительными органами, они ведут разъяснительную работу с населением. Добровольческие отряды сформированы по поручению главы города Алексея Титовского. Профилактические мероприятия проводят у супермаркетов «Кристалл», в городском саду, в районе Ангальский Мыс, у памятника Мамонту, возле Ямальского многопрофильного колледжа.

Накануне у Мамонта представители казачьей дружины разворачивали желающих отдохнуть на природе и отправляли домой.

В ночное время улицы патрулируют сотрудники ППС. Днём службу несут сотрудники полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Салехарду.

В ходе рейда, который прошёл 1 апреля, детей, которые бы гуляли по улицам одни, сотрудники не встретили. Детские площадки в центре города были полупустые, а редкие прохожие с детьми на слова о том, что необходимо не выходить без крайней необходимости, реагировали спокойно и возвращались домой.

Напомним, с сегодняшнего дня самоизоляция стала обязательной для всех. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

О нарушении режима самоизоляции можно сообщить в дежурную часть полиции по Салехарду: 8 (34922) 7-68-80, 7-60-87, 7-60-86, 89993605134.

ИСТОЧНИК KP.RU

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