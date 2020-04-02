2 Апр 2020 2020-04-02T14:39:17+03:00

Еще четверо жителей Пангоды госпитализированы с подозрением на коронавирус Фото: yanao.ru

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Еще четверо жителей Пангоды с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в Надымскую ЦРБ, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвержден у жителей поселка Пангоды Надымского района, которые в данный момент находятся в инфекционном отделении Надымской центральной районной больницы.

Глава Надымского района Леонид Дяченко информирует о том, что в поселке, в соответствии с эпидемиологической обстановкой, предпринимается комплекс усиленных ограничительных мероприятий: сотрудниками правоохранительных органов усилен контроль за въездом в поселок Пангоды и выездом из него; проводятся рейды по соблюдению пангодинцами режима самоизоляции.

В магазинах Пангод нет дефицита продуктов питания, аптеки обеспечены необходимым запасом противовирусных препаратов. По словам главы поселка Игоря Яроша, на объектах усилен противоэпидемический и дезинфекционный режим, все работники, кроме предприятий непрерывного функционирования, переведены на удаленную работу.

Глава Пангод также проинформировал о том, что при администрации поселка организована работа «горячей линии» 8(3499)56-22-58 по доставке продовольствия первой необходимости пангодинцам независимо от возраста заявителей.

Районный оперативный штаб осуществляет работу в поселке Пангоды в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU