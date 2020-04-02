В Пангодах ввели карантин по коронавирусу

2 Апр 2020 2020-04-02T11:57:31+03:00

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В поселке Пангоды Надымского района ЯНАО вводится режим карантина после выявления в населенном пункте двоих больных новой коронавирусной инфекцией. Прежде всего, будет усилен контроль въезда и выезда из населённого пункта.

Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам заседания Оперативного штаба ЯНАО.

К этому часу установлен круг их контактов. Эти люди находятся на самоизоляции. За соблюдением этого режима следят очень строго не только правоохранительные органы. Контроль происходит, в том числе с помощью данных мобильных операторов.

- Понятно, что есть те, с кем общались близко, члены семьи. У всех, кто был в контакте, взяли анализы, ждём результатов, - сказал глава региона.

Он также отметил, что в регионе есть примеры безответственности, когда люди продолжают обычную жизнь. Это недопустимо. С 1 апреля введены строгие меры за нарушение режима карантина и самоизоляции. Речь идет о серьезных штрафах и уголовной ответственности, если человек нарушил предписание, вышел из дома и заразил других.

- Обращаюсь ко всем: необходимо минимизировать контакты и выходы из дома, в случае недомогания оперативно сообщать врачам по телефону. Ни в коем случае не нужно ходить в медицинские учреждения, подвергая риску карантина врачей, которые нам очень нужны. Как Ямал пройдёт это испытание - зависит от каждого из нас, - обратился к землякам губернатор.

О ситуации с коронавирусом на Ямале 02.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU