Первые заболевшие коронавирусом на Ямале: подтверждены два случая заражения

В Ямало-Ненецком автономном округе 2 апреля подтвердились первые два случая новой инфекции COVID-19. Первые заболевшие коронавирусом на Ямале – это жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы.

Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы Фото: yanao.ru

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что сегодня в регионе двое официально подтверждённых больных. Он обратил внимание, что все объективно понимают, у них был круг общения и, скорее всего, количество заболевших будет расти.

- Здесь нельзя заниматься самоуспокоением, надо чётко следовать тем инструкциям, которые существуют. Принято решение о введении режима карантина в данном населённом пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел, - сказала глава региона.

Предпринятые меры по ситуации в Пангодах и в целом по Ямалу обсудили в ходе Оперативного штаба, который провел губернатор. В посёлке уже установлен весь круг контактировавших с заболевшими. Они изолированы, обследованы на коронавирус. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя.

В посёлке уже установлен весь круг контактировавших с заболевшими Фото: nadymdobycha.gazprom.ru

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», 31 марта из Пангоды двоих сотрудников газового промысла в связи с ухудшением их состояния госпитализировали в Надым с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Это работники Медвежинского газопромыслового управления, сообщили в пресс-службе предприятия «Газпром добыча Надым». В поселке для профилактики распространения возможной инфекции сразу же начали устанавливать всех, кто был в контакте с этими пациентами еще до результатов анализов. Тогда же казано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с больными работниками, подчеркнули в компании.

Кроме того, была проведена дезинфекция администрации Медвежинского газопромыслового управления, пангодинского отделения медико-санитарной части и помещений с пребыванием людей газового промысла №1 месторождения Медвежье. Транспортное сообщение между поселком и газовыми промыслами было сведено к минимуму.

Жителям Пангоды Надымского района в тот же день настоятельно порекомендовали оставаться дома в режиме самоизоляции.